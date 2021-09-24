Çip üreticisi TSMC, bilgi sızdıran 7 kişiyi işten çıkardı

Büyük çipset üreticisi TSMC, gizli verileri sızdırması sebebiyle 7 çalışanını işten kovdu.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın gerçekleştirdiği toplantı bilgilerinin basına sızması, CEO Tim Cook'u oldukça öfkelendirmiş ve çalışanlarına bir e-posta göndererek casusların peşine düştüğünü belirtimişti.

Benzer bir olay da iPhone'lara çip tedarik eden dünyanın en büyük üreticilerinden TSMC'de yaşandı. Şirket, temel değerlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 7 işçinin görevine son verdi.

TSMC, çalışanların işten çıkarılması konusunda resmi bir açıklamada bulunmasa da yerel haber medyası, müşteri siparişleri ile ilgili gizli bilgilerin sızdırıldığını ve işten çıkartılan kişilerin ekipman departmanı başkanı veya mühendis olduğunu söyledi.

TSMC'NİN ÇİP KRİZİ PLANLARI

Son aylarda yaşanan çip krizi nedeniyle Tayvanlı TSMC'ye de büyük iş düşüyor. ABD, Arizona’da 12 milyar dolarlık yeni Phoenix yonga fabrikasının inşaatına başlayan şirket, 5 nanometre çipset üretimini geliştirmeyi planlıyor ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Bunun yanı sıra TSMC'nin partneri olan Apple ise, 2030 yılına kadar yüzde 100 karbon nötr ayak izine ulaşma planladıklarını söylüyor.