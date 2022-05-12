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    Çip üretim maliyetleri arttı: Yeni zamlar yolda

    Tayvanlı çip üreticisi TSMC, artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışı konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 15:17
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    Çip üretim maliyetleri arttı: Yeni zamlar yolda

    Çip krizi, geçen yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

    Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

    Buna ek olarak enflasyondaki küresel artış, üretim maliyetlerini daha da yukarıya çekiyor. Üstelik bu soruna hala çare bulunabilmiş değil.

    Elektronik ürünlerin fiyatları artabilir

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, artan maliyetleri gerekçe göstererek, fiyat yükseltme planları olduğunu açıkladı.

    Şirket, enflasyonla birlikte ham madde fiyatlarının arttığını ve üretimde sıkıntılar yaşandığını söylüyor.

    tsmc

    Rapora göre, fiyat artışının teknolojik sürece bağlı olarak yüzde 5 ila 8 arasında olması bekleniyor. TSMC'nin zamlı üretim tarifesi ise 2023'ün başından itibaren devreye girecek.

    TSMC tesislerinde üretilen çiplerinin maliyetindeki artış; akıllı telefonlar, PC bileşenleri, otomotiv, sunucu ürünleri ve diğer birçok elektronik ürüne zam olarak yansıyacak.


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