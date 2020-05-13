Çitalardan ilham alan yumuşak robotlar üretildi

Çitalardan esinlenerek tasarlanan yeni bir robot tipi, ileride dünyanın en hızlı hayvanından daha yüksek sürate ulaşabilir.

Robot teknolojilerinin bir hayli geliştiği son yıllarda bilim insanları, farklı robot tipleri üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen çitanın omurilik yapısını inceleyerek, sert yüzeylerde daha önceki tüm robotlardan daha hızlı hareket edebilen yumuşak bir robot üretmeyi başardı.

LEAP (Leveraging Elastic instabilities for Amplified Performance), yani 'elastik kararsızlık prensibiyle artırılmış performans' adı verilen bir sınıfa giren robotlar, eski modellerden üç kat daha hızlı hareket edebiliyor.

BOYUTUNA GÖRE OLDUKÇA HIZLILAR

Vücut uzunluğunun 2.7 katı mesafeyi bir saniyede katedebilen LEAP yumuşak robotların, aynı zamanda dik yokuşlarda da koşma yeteneği bulunuyor.

Bu robotlara ayak yerine bir yüzgeç eklediğinde ise dünyanın en hızlı yüzen yumuşak roboları ortaya çıkıyor.

Araştırma ekibinden profesör Jie Yin, "Dünyanın en hızlı hayvanı olan çitalar sürat ve güçlerini omurilik yapısından alıyor. Biz de bu esneme ve uzama olmak üzere iki durağan fazlı omurilik yapısını temel alan bir robot geliştirdik." ifadelerini kullandı.