Clubhouse Android uygulaması herkes için yayınlandı

Clubhouse Android uygulaması herkes için yayınlandı

Clubhouse'un, Android işletim sistemine geliş sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, uygulamayı Google Play Store'da herkesin erişimine açtı.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, son aylarda oldukça popüler hale gelmişti.

Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, ilk olarak yalnızca iOS platformunda kullanılabiliyordu.

GOOGLE PLAY STORE'DA YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Clubhouse'un, Google Play Store'da ön kayıt topladığını sizlerle paylaşmıştık.

Geliştirici ekip, ön kayıt aşamasını sonlandırarak uygulamayı tüm Android kullanıcılarının erişimine açtı.

Daha önce iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız, aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için ise şimdilik bir sorun gözükmüyor.

DAVETİYE SİSTEMİ HALA GEÇERLİ

Clubhouse uygulamasında kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra, hesabınız bekleme listesine alınıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden, üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dahil olabilirsiniz.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının, Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan uygulama, Elon Musk ile Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in uygulama üzerinde bir tartışma organize etmesiyle dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başladı ve değeri 4 milyar dolara kadar çıktı.

Son olarak siz de Clubhouse Android uygulamasını indirmek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan uygulamanın mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz.