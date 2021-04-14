Clubhouse Android uygulaması mayısta gelebilir

Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un çalışanlarından biri, Android uygulamasının gelecek ay yayınlanabileceğini açıkladı.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, yalnızca iOS platformunda kullanılabiliyor. Ancak çok yakında bu durum değişecek.

MAYISTA ANDROID'E GELEBİLİR

Geliştiriciler, şubat ayından itibaren uygulamanın Android sürümünü yayınlamak için çalışmalar yürütüyor.

Şimdi ise açıklama yapan bir Clubhouse çalışanı, uygulamanın Android sürümü için mayıs ayını işaret etti.

Eğer bir aksilik yaşanmazsa, Android kullanıcıları mayıs ayından itibaren Clubhouse'u kullanmaya başlayabilecek.