Son zamanların öne çıkan sohbet uygulaması Clubhouse uygulamasının Android versiyonunun ne zaman çıkacağına ilişkin açıklama geldi. Peki, Clubhouse Android'e ne zaman gelecek?

Son zamanların öne çıkan sohbet uygulaması Clubhouse'ın Android versiyonunun ne zaman çıkacağına ilişkin açıklama, şirketin kurucu ortağı Paul Davison'dan geldi.

Açıklamanın ardından, 'Clubhouse Android'e geldi mi? Clobhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak?' sorularını gündeme taşındı.

Clubhouse'ın Android uygulamasının ne zaman çıkacağını merak eden Android kullanıcıları, konuya ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.

Peki, Clubhouse Android'e geldi mi? Clobhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak? İşte, şirketin kurucu ortağı Paul Davison'ın açıklaması..

CLUBHOUSE ANDROİD UYGULAMASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca kullanıcı, sadece davetle girilen sesli paylaşım ağı Clubhouse'ın android versiyonu için bekleyişini sürdürüyor.

Pandemi döneminde popülerliği artan Clubhouse uygulaması, Android versiyonu geliştirmek için kolları sıvadı.

Şirketin kurucu ortağı Paul Davison, Android için Clubhouse'ın lansmanına ilişkin açıklamada bulundu.

Android versiyonun baharın sonlarında veya yazın başlarında piyasaya sürüleceğini belirten Davison, ''Başvuru sürecini herkese açık hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü henüz pek çok kişi Clubhouse'u kullanamıyor. Dolayısıyla Android tarafındaki eksiklik, Clubhouse benzeri uygulamaların türemesine neden oldu.'' ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, platforma yaratıcılık ve para kazanma amaçlı özellikler ekleneceği kaydedildi.

TWİTTER ÖNCE DAVRANACAK

Android'deki bu açığı keşfeden Twitter, Clubhouse gibi kullanıcıların sohbet odaları kurmasına izin veren Spaces özelliğini, Nisan ayında tüm kullanıcılarına açacak.