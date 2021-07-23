Clubhouse, girişte davetiye şartını kaldırdı

Clubhouse, uygulamaya giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve katılmak için bir bekleme listesi olmayacağını duyurdu.

Clubhouse uygulaması 2020 yılının Mart ayında geliştirilerek sosyal medya kullanıcılarının pandemi döneminde ilgi odağı olmuştu.

Kullanıclar tarafından büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti.

Uygulama, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.

MAYIS'TA ANDROID SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTI

İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz Mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamıştı.

Şirket geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, uygulamanın Mayıs ayında piyasaya sürülen Android sürümünün 10 milyon indirmeyi aştığını söyledi.

GÜNDE 500 BİN ODA OLUŞTURULUYOR

Clubhouse, platformda günlük yaklaşık 500 bin oda oluşturulduğunu ve kullanıcıların uygulamada ortalama günde yaklaşık bir saat harcadığını söyledi.

Geçen hafta, uygulama içerisinde "Backchannel" adlı doğrudan mesaj gönderme seçeneğini sunan Clubhouse, yaklaşık 90 milyon mesaj gönderildiğini aktardı.

Clubhouse’un ortaya çıktıktan sonra büyük ilgi görmesiyle birlikte, sosyal medya devlerinden Facebook Live Audio Rooms, Twitter da “Spaces” uygulamasının denemelere başlandığını aktarmıştı.