Clubhouse, güvenlik sorunlarını güncelleme ile düzeltecek

Clubhouse, güvenlik açığına yönelik raporlar nedeniyle veri koruma kurallarını güncelleyecek.

Sesli Twitter olarak tanımlanabilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son günlerde oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Son haftaların popüler uygulaması Clubhouse, aynı zamanda bazı gizlilik problemleriyle de baş etmek zorunda. Şirket, son günlerde ortaya çıkan güvenlik açığklarına yönelik raporlar üzerine bir açıklamada bulundu.

ÇİN KONUSUNDA UYARDI

Clubhouse’un açıklamasında, uygulamanın kullanıma kapalı olmasına rağmen farklı yollardan indirilerek kullanıldığı Çin’de, kullanıcılara ait bilgilerin Çin hükümetinin tarafından ele geçirilme riskinin bulunduğu ifade edildi.

YENİ GÜNCELLEME YOLDA

“Stanford Internet Observatory ile yapılan araştırmayla veri koruma konusunda iyileştirme yapabileceğimiz kimi alanları belirledik.” denilen açıklamada, önümüzdeki 72 saat içinde şifreleme ve başka sunuculara veri transferini engelleyecek yeni güncellemenin kullanıcılara sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu raporda, kullanıcılara ait özel bilgilerin Çin hükümetinin erişimine karşı korunmasız olduğuna işaret edilmiş, Çinli Agora şirketinin kullanıcılara ait ses kayıtlarına erişimi olduğu ve bu verileri de Çin hükümetine aktarabileceği savunulmuştu.

Clubhouse uygulaması nedir, ne kadar güvenli? - İZLE