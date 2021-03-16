Clubhouse kullanıcıları, platformdan para kazanabilecek

Clubhouse, kullanıcıların platformdan para kazanabilecekleri yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son haftalarda oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün de kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Bildiğiniz gibi birçok sosyal medya platformu, kullanıcıların ilgisini çekebilmek için para kazanma sistemleri hayata geçiriyor. Bunun en büyük örneği ise YouTube.

CLUBHOUSE'A PARA KAZANMA SİSTEMİ GELİYOR

Clubhouse geliştiricileri tarafından yapılan son açıklamalara göre uygulama, bundan sonra kullanıcılara para kazandırmaya başlayacak.





Clubhouse'ın para kazandırma programı "Clubhouse Creator First" olarak isimlendiriliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre bu program, şu an için yalnızca 20 içerik üreticisi tarafından kullanılabilecek.

Şirket, kimlerin bu programa dahil olabileceğini ise hazırladığı bir form üzerinden seçecek. İlerleyen dönemlerde, çok daha fazla içerik üreticisinin Clubhouse'tan para kazanabileceği belirtiliyor.

Clubhouse'un ilk para kazanmaya başlayacak 20 şanslı kişisi arasında yer alabilmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.