Clubhouse saldırısında 3.8 milyar telefon numarası sızdırıldı

Clubhouse veri tabanlarına sızan saldırganlar, 3.8 milyar telefon numarasını ele geçirmeyi başardı.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, ardından Android platformuna da geldi ve davetiye şartı kaldırıldı.

Doğrudan kullanıcıları sisteme kabul etmeye başlayan uygulama, son dönemlerin en büyük siber saldırılarından birine maruz kaldı.

4 MİLYARA YAKIN TELEFON NUMARASI ÇALINDI

Yapılan saldırı sonucu hackerlar, Clubhouse veritabanından 3.8 milyar civarında telefon numarası çalmayı başardı. Bunlar arasında mobil, sabit ve kurumsal telefon numaraları da yer alıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Clubhouse'un 3.8 milyar kullanıcısı yok. Ancak sisteme üye olan bir kişinin rehberi otomatik olarak taranarak veri tabanına ekleniyor. Bu nedenle platformdaki numaraların sayısı neredeyse 10 milyara ulaşmış durumda.

Veri tabanını çalan kişi 4 Eylül tarihinde bir açık artırma yapacak ve çaldığı numaraları satışa çıkaracak. Ayrıca hacker, ispat açısından da Japonya’ya ait 83 milyon telefon numarası içeren bir paketi indirmeye sundu.

Büyük bir skandala yol açacak sızıntı için henüz Clubhouse cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil.