Clubhouse siber saldırıya uğradı: Konuşmalar internete sızdı

Son dönemlerin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse hacklendi ve uygulamadaki konuşmalar internette yayınlandı.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son günlerde oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, uzmanlara göre aynı zamanda güvenlik problemleriyle birlikte geliyor.

SOHBETLER SIZDIRILDI

Davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama, geçtiğimiz günlerde yapılan bir siber saldırının kurbanı oldu. Yapılan saldırının başarılı olması sonucunda, uygulamadaki sesli sohbetler internete sızdırıldı.

CLUBHOUSE'TAN İLK AÇIKLAMA

Clubhouse sözcüsü Reema Bahnasy, bir kullanıcının birden fazla odadaki sesli sohbet akışını kendi kişisel web sitesine yönlendirerek yayınladığını açıkladı.

Güvenlik açığından faydalanan kullanıcıyı sonsuza kadar engellediğini açıklayan şirket, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yeni güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

Clubhouse uygulaması nedir, ne kadar güvenli? - İZLE

Güvenlik uzmanları, Clubhouse yazılımında sesli sohbetlere dışarıdan erişimi mümkün kılacak potansiyel güvenlik açıkları olabileceği konusunda uyarmıştı.

Uygulamanın yazılım altyapısı konusunda Çinli Agora şirketinden destek aldığını hatırlatan uzmanlar, kullanıcılara şu uyarıda bulunuyor: Her konuşmanızın kaydedildiğini varsayarak uygulamayı kullanın.

8 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda bir anda popüler olarak tüm dünyada milyonlarca kez indirilen uygulama, 16 Şubat itibarıyla 8.1 milyon indirme sayısına ulaştı. Clubhouse, şubat ayının ilk günlerinde ise 2 milyon kez indirilmişti.