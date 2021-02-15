Clubhouse, sosyal medya uygulamaları arasındaki rekabeti kızıştırdı

Clubhouse'un bir anda popüler olması nedeniyle, Twitter ve Facebook da kendi platformlarına sesli sohbet odaları eklemek için çalışmalara başladı.

Sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformu olarak karşımıza çıkan Clubhouse, son dönemlerde oldukça popüler.

Bu popülerlik, diğer sosyal medya platformlarının da dikkatini çekmeye başlamış durumda.

Clubhouse, dijital pazardaki rekabeti kızıştırırken Twitter ve Facebook da kendi platformlarına benzer özellikleri eklemek için harekete geçti.

TWITTER VE FACEBOOK'TAN SESLİ SOHBET HAMLESİ

Yakın dönemde Instagram'ın "hikaye" özelliğine benzer nitelikteki "fleets" özelliğini hayata geçiren Twitter'ın, sesli sohbet odaları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, Facebook'un da "Fireside" adında benzer bir çalışma üzerinde durduğu haberini sizlerle paylaşmıştık.

BENZERLİK ORANI ARTIYOR

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet bir yandan yeni adımlar atılmasını tetiklerken, diğer yandan da benzer özelliklerin farklı isimlerle uygulamalara entegre edilmesini beraberinde getiriyor.

Eylül 2016'da Çin menşeli olarak piyasaya sürülen sosyal medya uygulaması TikTok'un dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısını 1 milyarın üzerine çıkartması, video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ı harekete geçirmişti.

Daha önce YouTube'un video özelliğine rakip olması için "IGTV" ve Snapchat'e rakip olmak için "hikaye" özelliğini çıkartan Instagram, TikTok'un yaygınlaşmasıyla müzik kütüphanesiyle birleştirilerek video hazırlama özelliğine sahip "Reels" özelliğini uygulamaya entegre etmişti.

YouTube da yakın zamanda Snapchat ve Instagram'daki "hikaye" özelliğini uygulamaya başlamıştı.

Twitter, "fleets" adı altında kısa süreli görsel içerik gösterimi özelliğini getirdiği için rekabet uğruna özgünlüğünü kaybettiği eleştirilerine maruz kalmıştı.