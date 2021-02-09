Clubhouse uygulaması nedir ve ne kadar güvenli?

Clubhouse uygulaması nedir ve ne kadar güvenli?

Son zamanların popüler uygulaması Clubhouse, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Peki Clubhouse nedir, yeterince güvenli mi? Tüm soruların cevapları haberimizde...

Sesli Twitter olarak tanımlanabilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son günlerde oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Peki son haftaların popüler uygulaması Clubhouse hakkında ortaya atılan gizlilik iddiaları ne kadar doğru? Clubhouse uygulaması ne kadar güvenli?

Gelin bu soruların yanıtlarına, sizler için hazırladığımız videoda daha yakından bakalım.

Clubhouse uygulaması nedir, ne kadar güvenli? - İZLE

ÇİN DE OLDUKÇA RAHATSIZ

Genellikle sansür uygulamalarıyla ön plana çıkan Çin de Clubhouse uygulamasından oldukça rahatsız.

Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konular, uygulamadaki odalarda rahatlıkla konuşulabiliyordu. Ancak platforma ilginin oldukça artması nedeniyle Çin hükümeti, kullanıcıların uygulamaya olan erişimini engelledi.