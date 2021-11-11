Clubhouse uygulamasına sohbet kaydetme özelliği geliyor

Son günlerde popülerliğini kaybeden Clubhouse, platforma sohbet kaydetme özelliği getirmek için kolları sıvadı.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

Uygulama, son günlerde ise popülerliğini kaybetmiş durumda. Bu nedenle geliştiriciler, platforma yeni özellikler ekleyerek yeniden kullanıcıları çekmek istiyor.

SOHBETLER KAYDEDİLEBİLECEK

Pandemi döneminin en popüler uygulamalardan birisi olan Clubhouse'a yeni bir özellik geliyor. Yeni özellikle birlikte sohbeti başlatan kişi, sohbetleri kaydedebilecek.

Daha sonrasında ise dileyen kullanıcılar, sohbetin tekrarını kişinin profilinden dinleyebilecek.

Ayrıca bu özelliğe ek olarak yayıncılar, sohbetlerine sabitlenmiş bağlantılar da ekleyebilecek.

Clubhouse, her ne kadar canlı yayın mantığında başlayan bir sistem olsa da bu hamlesiyle işleri biraz değiştiriyor.

Özellikle çeşitli ünlülerin katıldığı yayınlar kaydedilemediği için ekstra gizlilik sunuyordu. Ancak yeni özellik, işleri biraz değiştirebilir.