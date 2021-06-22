Clubhouse'a mesajlaşma özelliği gelecek

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması olan Clubhouse, Backchannel isimli yeni bir mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıyor.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, son aylarda oldukça popüler hale gelmişti.

Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, Android ve iOS platformlarında hizmet veriyor.

MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

Şimdilik yalnızca sesli iletişim imkanı sunan Clubhouse, yakında mesajlaşma özelliğine de kavuşacak. Şu anlık test aşamasında olan bu özellik, yanlışlıkla bazı kullanıcıların erişimine açıldıktan sonra hemen kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir Clubhouse sözcüsü, "Ürün geliştirme sürecimizin bir parçası olarak, Clubhouse düzenli olarak uygulamayı ve potansiyel özelliklerini test ediyor.

Bu özellikler bazen uygulamanın parçası oluyor, bazen olmuyor. Potansiyel özellikler hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının, Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan uygulama, Elon Musk ile Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in uygulama üzerinde bir tartışma organize etmesiyle dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başladı ve değeri 4 milyar dolara kadar çıktı.