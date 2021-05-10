Clubhouse'un Android sürümü yayınlandı

Clubhouse'un, Android işletim sistemine geliş sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, uygulamayı Google Play Store'da yayınlayarak ön kayıt toplamaya başladı.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, son aylarda oldukça popüler hale gelmişti.

Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Clubhouse, şimdilik yalnızca iOS platformunda kullanılabiliyor. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

GOOGLE PLAY STORE'DA YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Clubhouse'un, Android beta testlerine başladığını sizlerle paylaşmıştık. Geliştirici ekip, şimdi ise uygulamayı Google Play Store'da yayınladı.

ABD'deki tüketiciler tarafından indirilebilen uygulama, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede ön kayıt aşamasında.

Ancak önümüzdeki günlerde ABD dışındaki ülkelerde de indirilebilir olacak uygulama, artık daha fazla kullanıcıya ulaşacak.



DEĞERİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının, Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan uygulama, Elon Musk ile Robinhood CEO'su Vlad Tenev'in uygulama üzerinde bir tartışma organize etmesiyle dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görmeye başladı ve değeri 4 milyar dolara kadar çıktı.

Son olarak siz de Clubhouse'a ön kayıt yaptırmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan uygulamanın mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz.