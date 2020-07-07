CMBR nedir

"Kozmik mikrodalga arka plan ışıması" anlamına gelen CMBR, bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir.

Evrenin şu anda sürekli olarak genişlediğini biliyoruz. Ancak bundan binlerce yıl önce evrenin daha sıkışık ve sıcak olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer evren çok küçük ve sıcak bir hacimden genişlediyse, fotonlar serbest bir şekilde hareket edemez ve etkileşemez. Ancak evren yeterince genişleyip soğursa, bu fotonların serbest bir şekilde hareket etmesini mümkün kılar.

Kozmik mikrodalga arkaplan ışınımı (CMBR) da işte tam bu süreçte bize ulaşan fotonlara deniyor.

Bu ışınımların; 1948 yılında George Gamow, Ralph Alpher ve Robert Herman tarafından varlığı teorik olarak öne sürülmüş ve 5K sıcaklığında bir kara nesnenin yaydığı ışıma ile aynı dalga boyunda olması gerektiği hesap edilmişti.

1964 yılında Amerikalı radyo astronomlar Arno Allan Penzias ve Robert Woodrow Wilson, gökyüzünün her yönünden eşit bir şekilde gelen ve 3 Kelvin’e denk bu ışımayı keşfetti.

NASA TESPİT İÇİN UZAYA ARAÇ GÖNDERDİ

NASA, kozmik mikrodalga arka plan ışımalarının doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için 18 Kasım 1989 tarihinde COBE sondasını uzaya gönderdi.

COBE aracının çektiği resim, evrenin kabaca bir kozmik arka plan ışımasını gösteriyordu, ancak veriler ayrıntılı değildi.

0 Haziran 2001'de bu sefer de WMAP aracını uzaya gönderen NASA, günümüzde de hala kullanılan en ayrıntılı resmi çıkarmayı başardı.

COBE'nin oluşturduğu harita:

WMAP'in oluşturduğu harita:







