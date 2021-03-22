Çocuklar için Instagram: Instagram Kids nedir? İnstagram Kids farkları ve özellikleri..

Çocuklar için Instagram: Instagram Kids nedir? İnstagram Kids farkları ve özellikleri..

Instagram’ın 13 yaşın altındaki çocuklar için özel bir Instagram uygulaması geliştirdiği öğrenildi. Peki Instagram Kids nedir, farkları neler? İşte Instagram Kids hakkında merak edilenler..

Sosyal medya platformu Instagram, çocuklar için kolları sıvadı.. Instagram Kids adında bir çocuk Instagram'ı üzerinde çalıştığını duyuran platform, kuallanıcılarını meraklandırdı.

Ebeveynleri mutlu eden bu haberin ardından arama motorları üzerinden çocuklar için Instagram ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor.

iPavni Diwanji liderliğinde geliştirileceği duyurulan Instagram Kids uygulamasının detayları özellikle ebeveynler tarafından merak ediliyor.

Peki Instagmra Kids nasıl olacak? Farkları neler? İşte detaylar..

INSTAGRAM KİDS (ÇOCUK) NEDİR?

Instagram Başkan Yardımcısı Vishal Shah, yaptığı açıklamasında bu yılın ilk yarısında Instagram Çocuk uygulamasına öncelik verileceğini ifade etti.

Gençler için mümkün olan en güvenli sosyal medya deneyimini sağlamak için çalışmalara başlandığını belirten Shah, gençleri ve çocukları korumaya yönelik bir dizi yeni özelliği devreye alındığını ifade etti.

Instagram çocuk uygulamasının en önemli özelliği ise çocukların, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek olması.

Ayrıca, kullanıcıların gerçek yaşını tespit etmek için geliştirdiği yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden de faydalanılacak.

INSTAGRAM KİDS NASIL OLACAK?

Facebook, Instagram'dan önce Messenger üzerinde çalışma yapmıştı ve ortaya Messenger Kids çıkmıştı.

Messenger Kids'in amacı çocukların daha güvenli bir şekilde mesajlaşıp eğlenmesiydi. Messenger Kids, 6-12 yaş arası çocukları hedef alıyordu. Ayrıca Messenger Kids ebeveynler tarafından kontrol edilebiliyordu. Messenger Kids, çocuklara özel çıkartmalar, gifler, ses efektleri ve çizim araçları içeriyor.

Messenger Kids'teki özelliklerin çoğu Instagram Kids'e de entegre edilmesi bekleniyor.