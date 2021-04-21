Çocuklara özel YouTube Kids, Türkiye'de erişime açıldı

YouTube, çocuklara özel eğitici ve eğlenceli içerikleri bir araya getirerek daha güvenli bir ortam sunan YouTube Kids uygulamasını Türkiye'de yayınladı.

Dünyanın en büyük online video platformu YouTube, özellikle çocuklara yönelik tehlikeli ve korkutucu içerik barındırmasıyla yıllardır eleştiri oklarının hedefinde.

Bu durumun farkında olan Google, çocuklar için "YouTube Kids" adında bir yan uygulama yayınlamış ve daha güvenli bir ortam sunmuştu.

YOUTUBE KIDS TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI

Google Türkiye, YouTube Kids'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve uygulamayı ülkemizde kullanıma sundu.

Ebeveynlerin çocuklar için içerik profilleri oluşturabileceğini, zamanlayıcılar oluşturarak içerik tüketim saatlerini düzenleyebileceğini belirten Google, uygulamayı Android ve iOS platformlarında yayınladı.

YouTube Kids ile ebeveynler, aynı zamanda çocuklarına izletmek istemedikleri konuları veya etiketleri yasaklayabilecek.



Google Türkiye, YouTube Kids aracılığı ile Türkiye'deki çocuk içerik üreticileri destekleyeceğini ve Türkçe içeriklere sahip çocuk YouTube kanallarının YouTube Kids ile önerileceğini ifade etti

Google, YouTube Kids platformunun tanıtım sayfasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklara daha güvenli bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan YouTube Kids, çocukların yeni içerikleri ve heyecan verici ilgi alanlarını kendi başlarına keşfetmelerini hem daha kolay hem daha eğlenceli hale getirirken, ebeveynler ile bakıcıların bu yolculuklarında onlara rehberlik etmesini kolaylaştırır.

"AİLELERE UYGUN İÇERİK"

YouTube Kids'de sunulan videoların ailelere uygun içerikler olması için çok çalışıyoruz. İnternetteki en genç kullanıcılarımızı korumak için mühendislik ekibimizin oluşturduğu otomatik filtreler, gerçek kişiler tarafından yapılan incelemeler ve ebeveynlerden aldığımız geri bildirimlerin bir karışımını kullanıyoruz.

Her aile birbirinden farklıdır. Çocuklarınızın izleyebileceği içerikleri seçme, ekran başında kalma sürelerini sınırlama ve videoları engelleme gibi, çocuklarınızın uygulamadaki deneyimini özelleştirmeye yönelik araçlarla ilgili bilgi edinin. Sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmeleri için çocuklarınızla birlikte çalışmanıza yardımcı olacak kaynaklar da bulabilirsiniz.

Aileler için uygun çeşitli konularda videolardan oluşan kitaplığımız, çocuğunuzun yaratıcılığını ve oyun oynama becerilerini tetikler. Çocuklarınız en sevdikleri programlar ve müzik videolarından, yanardağ deneyi (ve hatta slime ;-)) yapmayı öğreten videolara kadar her şeyi burada bulabilir."

YOUTUBE KIDS İNDİR

YouTube Kids uygulaması, çocuklar tarafından doğrudan indirilip kullanılamıyor. Bunun için ebeveynlerin, çocuklarıyla ilgili yaş ve bazı diğer bilgileri girerek kurulum yapmaları gerekiyor.

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak YouTube Kids platformuna erişebilirsiniz.