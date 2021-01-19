Çocukların ekran başında geçirdikleri süre katlanarak arttı

Yeni yapılan bilimsel araştırmaya göre, çocuklar artık ekran başında daha fazla süre geçiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı ve okullardaki eğitim durdu. Durum böyle olunca, akıllı telefon ve internet kullanımı ciddi derecede arttı.

Koronavirüs salgınının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve dünyanın dört bir yanında ebeveynler, bu süreçte çocuklarının hangi hızla dijital yaşamın içine çekildiğine tanıklık etti.

EVDEKİ KISITLAMALAR DA GEVŞEDİ

Salgın başladığında evden çalışmaya devam etmek zorunda kalan anne babalar, evde tıkılı kalmış, okula gidemeyen, arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklarını meşgul edebilmek ve eğlendirmek adına, geçici olarak ekranlara emanet ettiler. Bunun için daha önce var olan birçok kısıtlamayı gevşetmek zorunda kaldı.

Gençlerin çevrimdışı bir dünyaya yeniden adapte olması ve burada tatmin bulması mümkün, ancak hızlı dijital uyarımlara ve bu uyarımların neden olduğu vücuttaki dopamin salgılanmasına ne kadar uzun süre maruz kalırlarsa, normale dönüşün o kadar zorlaşacağı kaydediliyor.

OYUN VE UYGULAMA KULLANIMI DA ARTTI

Endişe duyulan sadece gençlerin alışkanlıklarından ibaret değil. 10 yaşın altındaki çocukların Fortnite gibi oyunlara, TikTok ve Snapchat gibi uygulamalara sayısız saat ayırdığı görülüyor.

Özellikle ABD'de 9 ila 12 yaş arasındaki çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı bir uygulama, ABD'de 2020'nin ilk dokuz ayında günde ortalama 31,1 milyon kullanıcı elde etti ve bir önceki yıla göre kullanıcı sayısını yüzde 82 artırdı.

EKRAN SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKTI

Dünya genelinde 4-15 yaş arası çocuklar tarafından kullanılan on binlerce cihazda kullanımı analiz eden bir şirket olan Qustodio'ya göre, çocukların ekran süresi mayıs ayına kadar bir önceki yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktı.