COD: Black Ops Cold War bir hafta boyunca ücretsiz olacak

Activision, "Call of Duty: Black Ops Cold War" multiplayer modlarının bir hafta boyunca ücretsiz oynanabileceğini açıkladı.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu 13 Kasım 2020'de piyasaya sürmüştü.

Daha ilk günlerinde geliştiricilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve Türkiye'den de sahneler içeren Call of Duty; Black Ops Cold War, Call of Duty serisinin en iyi ilk gün performansına sahip oyunu oldu.

BİR HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Activision, Call of Duty serisinin son çıkan oyunu olan Black Ops Cold War için yeni bir kampanya düzenliyor. Yayıncı şirket, oyunun multiplayer modunu tam bir hafta boyunca PC, PlayStation ve Xbox platformlarında ücretsiz hale getirecek.

CoD: Black Ops Cold War tanıtım videosu

Black Ops Cold War, bu hafta yeni zombi temalı Outbreak modunun yayınlanmasıyla birlikte Sezon 2'ye merhaba diyecek.

Bu süreç boyunca, Outbreak modu da dahil olmak üzere hemen hemen tüm multiplayer modları ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

Black Ops Cold War, 25 Şubat TSİ 21.00'de ücretsiz hale gelecek ve 4 Mart TSİ 21.00'de süre sona erecek.