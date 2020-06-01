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    Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna kenetlendiği an

    Geçtiğimiz cumartesi günü fırlatılan ve içerisinde iki astronotun bulunduğu Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme anı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 09:29
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    Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna kenetlendiği an

    SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot göndermeyi başardı.

    Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden  uzaya gönderildi.

    SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek okyanustaki drone gemisine başarılı bir şekilde indi.

    İSTASYONA KENETLENDİ

    Yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve başarıyla istasyona kenetlendi. O anlar işte böyle kayda alındı:

    Crew Dragon, uzay istasyonuna böyle kenetlendi - VİDEO

    Crew Dragon'un bir sonraki görevi ise yalnızca birkaç ay sonra olacak. NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile birlikte Japon astronot Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

    nasa

    crew-dragon

    crew-dragon

    Instagram: @eshteknoloji


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