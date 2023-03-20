CS:GO 2 resmen geliyor! Başvurular yapıldı Tarihe adını altın harflerle kazdıran CS:GO, on yıla aşkın süreden sonra nihayet güncel bir versiyonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni CS oyununun beta sürümünün, mart ayı içerisinde yayınlanacağı söyleniyor.

Yeni CS oyununda neler olacak

Neredeyse tamamlandığı belirtilen yeni CS oyununda, görsel kalitenin artması bekleniyor. Valve, oyunda yeni oyun motoru Source 2'yi kullanacak.

Aynı zamanda yeni CS, daha gelişmiş bir sunucu bağlantısı desteğiyle gelecek ve böylelikle gecikme düşürülecek.

NVIDIA'nın ekran kartı sürücülerinde tespit edilen kodlara göre, oyun CS:GO 2 adıyla piyasaya sürülebilir.

Ticari marka başvurusu yapıldı

CS:GO güncellemesi için çalışmalar yapılırken, geliştirici Valve CS:GO'nun yeni versiyonu için ticari marka kaydı yaptırdı.

Ticari marka kaydı, 17 Mart'ta yapıldı ve başvuruda iki marka var. Bunlardan biri ''CS2'' ve diğer ise ''Counter Strike''.

Anlaşıldığı üzere Valve, CS:GO için yeni bir güncelleme hazırladığını açıkça bu hamlesiyle gözler önüne serdi.

Önümüzdeki günlerde yeni Counter-Strike oyunu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.