Cüce gezegen Ceres'te tuzlu su rezervi bulundu

Bilim insanları, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cismi olan Ceres'in yüzeyinin altında, büyük bir tuzlu su rezervi olduğunu açıkladı.

1801 yılında İtalyan astronom Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilen ve Mars ile Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağındaki en büyük cisim olarak tanımlanan Ceres, oldukça soğuk bir yüzeye ev sahipliği yapıyor.

NASA'nın 2018'de Ceres'in yakınına gönderdiği Dawn uzay aracının elde ettiği veriler, bu cüce gezegen hakkında yeni bilgiler edinilmesini sağladı.

YÜZEYİNİN ALTINDA TUZLU SU REZERVİ VAR

Elde edilen bulgular, gezegenin buzlu materyal sızdıran volkanlara ev sahipliği yaptığını ve jeolojik açıdan aktif olduğunu işaret ediyor. Ayrıca verilere göre Ceres'in yüzeyinin altında büyük bir tuzlu su rezervi var.

Bu rezervin, aşamalı olarak donmakta olan geniş bir yüzey altı okyanasununun kalıntısı olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, şimdi Ceres'in mikrobik yaşama sahip olup olmadığını incelemek için çalışmalar yürütüyor.

Güneş sisteminde, Dünya dışında yüzey altı okyanusa sahip olduğu bilinen ya da o yönde işaretlere sahip diğer gök cisimleri arasında Jüpiter'in uydusu Europa, Neptün'ün uydusu Triton ve cüce gezegen Plüton yer alıyor.