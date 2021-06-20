Cumhurbaşkanlığı, kripto paraların bilinçli kullanımı için tavsiyelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kripto varlıkların nasıl saklanacağı, nasıl yatırım yapılacağı ve borsa seçimine dair tavsiyeler paylaştı.

Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıkları, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi ve birçok ülke yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan söz konusu yatırım araçları, Türkiye'nin de yakın takibinde.

Türkiye'nin kripto para yasasının, 2021 sonuna kadar hazır olması beklenirken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kripto varlıklarla ilgili yeni bir bilgilendirme videosu yayınladı.

Kripto varlıkların nasıl saklanacağı, nasıl yatırım yapılacağı ve borsa seçimine dair tavsiyelerin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para tavsiyeleri - VİDEO

SOĞUK CÜZDAN TERCİH EDİN

Ofisin bilgilendirme yaptığı ilk konu kripto varlıkların nasıl saklanacağı ile ilgili. Sürekli internete bağlı durumda olan ve güvenliği ilgili borsaya bağlı olan sıcak cüzdanlar ve çevrimdışı bir şekilde çalışan soğuk cüzdanların tanımı yapılırken, borsalara güvenmeyenlerin soğuk cüzdan tercih etmesi isteniyor.

Bunun yanında, sıcak ve soğuk cüzdanların kesin bir güvenlik sunamadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kullanıcılara bankacılık sistemlerinde parasını saklamasını tavsiye ediyor.

YÜKSEK PUANLI BORSALAR SEÇİLMELİ

Kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara duyulan güven de oldukça önemli. Kullanıcılar; internet trafiği, ortalama nakit bulundurma, belirtilen işlem hacmi ve yatırımcıların duyduğu güven gibi kriterlerde skoru en yüksek olan borsaları tercih etmesi gerekiyor.

Kripto paralara yatırım yapmak isteyenlerin ise Whitepaper olarak tanımlanan ve arkasındaki teknolojinin ne olduğu, sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağı gibi bilgileri içeren izah namelerin dikkatli bir şekilde incelemesi isteniyor.

Son olarak borsaların siber saldırıya uğraması durumunda tüm varlıkların çalınabileceği ve telafi edilemeyeceği ihtimalinin her an göz önünde bulundurulması uyarısı yapılıyor.