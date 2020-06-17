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    Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

    NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2020 - 12:58
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    Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot olan Curiosity, 2012 yılından bu yana kızıl gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

    NASA, gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayınladı.

    Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta, Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

    Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

    cıriosity

    curiosity

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