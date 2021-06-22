Cyberpunk 2077, 6 ay aradan sonra yeniden PlayStation'a geldi

6 ay önce PlayStation Mağazası'ndan kaldırılan Cyberpunk 2077, yeniden PlayStation sahipleri için yayınlandı. Ancak geliştirici şirket, PS4 kullanıcılarını uyardı.

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir performans sergileyen Cyberpunk 2077, yayınlandıktan sonra bile sorunlarla baş etmek zorunda kaldı.

Oyuncuların şikayetlerine daha fazla dayanamayan Sony, oyunu PlayStation mağazasından kaldırmıştı.

YENİDEN PLAYSTATION'A GELDİ

Cyberpunk 2077, 6 ay aradan sonra yeniden PlayStation mağazasına eklendi. Oyunun satış fiyatı ise 399 TL olarak belirlendi.

PS4 SAHİPLERİNE UYARI

Oyun her ne kadar mağazaya yeniden eklense de CD Projekt Red, PS4 sahiplerini uyardı.

Şirket, oyunun hala PS4 genelinde sorunlara neden olabildiğini ve PS4 Pro ya da PS5 sahiplerinin sorunsuz bir deneyim yaşayacağını söyledi. Ancak PS4 sahipleri için de önümüzdeki süreçte düzeltme yamaları yayınlanacak.

Daha çıkmadan 8 milyon adet ön sipariş sayısına ulaşan Cyberpunk 2077, iadelere rağmen CD Projekt Red'in en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.