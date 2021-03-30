Cyberpunk 2077 için en büyük güncellemelerden biri yayınlandı: İşte yenilikler

Cyberpunk 2077 için en büyük güncellemelerden biri yayınlandı: İşte yenilikler

Geçtiğimiz ay yayınlanması beklenen, ancak siber saldırı nedeniyle mart ayına ertelenen Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi, PC ve konsollar için kullanıma sunuldu.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, çıkış yapana kadar birçok kez ertelenmesi ile gündem olmuştu.

Cyberpunk 2077 yayınlandıktan sonra bile sorunlarla baş etmek zorunda kaldı. Oyunun birçok yerinde büyük hataların olması, oyuncuları adeta çileden çıkardı.

Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, ilk olarak şubat ayı içerisinde büyük bir güncelleme olan 1.2 yamasını yayınlayacaklarını ve birçok sorunu çözeceklerini açıklamıştı. Ancak şirketin siber saldırıya uğraması nedeniyle, güncelleme mart ayına ertelenmişti.

CYBERPUNK 2077 1.2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Oyunda bulunan pek çok sorunun çözümü olması beklenen 1.2 güncellemesi, hem PC hem de konsollar için yayınlandı. Oynanıştan grafiklere, görevlerden genel performansa pek çok düzeltmenin yer aldığı yeni güncelleme, oyunculara ilaç gibi geldi.

Ayrıca güncellemede; bellek optimizasyonları, envanter panelinde bazı performans iyileştirmeleri, karakter oluşturma ekranındaki bazı hataların giderilmesi, ilerlemelere engel olan bazı hata düzeltmeleri gibi pek çok detay yer alıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan, Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme notlarının yer aldığı uzun listeye göz atabilirsiniz.