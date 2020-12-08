Cyberpunk 2077 PC için performans testleri ortaya çıktı: İşte ilk sonuçlar

Yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili ilk inceleme test sonuçları ortaya çıktı. İşte merakla beklenen oyunun PC performans testleri...

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyor.

10 Aralık'ta piyasaya sürülecek oyun, şimdiden birçok oyunseveri heyecanlandırmış durumda. Birkaç gündür basına dağıtılan ve oynanabilir hale gelen Cyberpunk 2077 ile ilgili ilk inceleme sonuçları gelmeye başladı.

Oyunun incelemelerine genel olarak baktığımızda, olumlu ifadelerin olduğunu, ancak hala birçok hata içerdiğini söyleyebiliriz. Elbette ilk gün yayınlanacak olan yamadan sonra bu hatalar giderilecektir, ancak şu anda performans anlamında biraz sıkıntı olduğu kesin.

CYBERPUNK 2077 OYNANIŞ SÜRESİ

Performans testlerine geçmeden önce, oyunun oynanış süresinden de biraz bahsedelim. Yeni gelen bilgilere göre Cyberpunk 2077'nin ana hikayesini bitirmek, yaklaşık 20-30 saat arasında sürüyor. Ortalama seviyede yan görev yapıldığında bu süre 40-50 saatlere çıkıyor.

Ayrıca oyunu yan görevler ile birlikte tamamen bitirmeye çalıştığınızda, oynanışın 100 saati bulduğu söyleniyor.

CYBERPUNK 2077 PC PERFORMANS TESTLERİ

Paylaşılan performans testlerine göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunda şu anda bariz bir şekilde performans sorunları olduğunu söylesek yanlış olmaz.

CD Projekt Red'in açıkladığı sistem gereksinimleri ve FPS beklentisi şu anda karşılanmıyor. Oyun, zellikle GTX 1060 6GB, 1920x1080 Medium ayarlarda 40 FPS'i geçemiyor.

Gelin şimdi hep birlikte, Cyberpunk 2077'nin PC için performans testlerine göz atalım.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynayabileceği anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri - minimum (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri - önerilen (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

1440p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX5700 XT

Depolama: 70 GB SSD

2160p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2080 - RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800XT

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing minimum (1080p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing yüksek (1440p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3070

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing ultra (2160p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3080

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu

Cyberpunk 2077'ye Türkiye'deki oyunseverlerin de büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bunun farkında olan CD Projekt Red, oyunu Türkçe altyazı desteğiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.

Keanu Reeves, Porsche ve Adidas gibi markalarla çalışarak oyunun bilinirliğini artırmayı amaçlayan CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'ndaki en pahalı bölgeyi Cyberpunk 2077 reklamı için 2,5 milyon dolara kiralamıştı.

OYUNDAN İLK YORUMLAR

Yurt dışındaki bazı basın kuruluşları oyunu 16 saat kadar oynama fırsatı buldu ve ilk yorumlar geldi.

Oyunu deneyimleme fırsatına sahip olanlar, oyunun inanılmaz derecede ayrıntılı olduğunu ve görevlerdeki seçimlerin oyunun gidişatını oldukça fazla etkilediğini ifade ediyor.

Ayrıca bazı oyuncular, oyundaki ana hilkayenin oldukça etkileyici olduğunu ve yan görevlerin kaliteli olduğunu söylüyor. Ancak bazılarına göre bu yan hikayeler, zamanla kendini tekrar ediyor ve sıkıcı hale gelebiliyor.

Ayrıca oyunculara göre aksiyon sırasında yapay zeka fazlasıyla tatmin edici, ancak gizlilik sırasında yapay zeka çok hissedilmiyor.

Son olarak bu yorumların, oyunun 16 saatinde yapıldığını ve oyunun ilerleyen zamanları için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını duyurdu.