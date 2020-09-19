Oyuncuların aylardır merakla beklediği Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri açıkladı. Açıklanan sistem gereksinimleri, Cyberpunk 2077'nin birçok bilgisayarda oynanabileceğini gösteriyor.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de beklediği oyunların başında geliyor.

Cyberpunk serisinden uyarlanan oyun, altı farklı bölgeye sahip distopik açık dünya olan Night City'de geçecek.

Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynayacakları oyunda; bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip paralı asker V karakterini canlandıracak.

Cyberpunk 2077'nin şimdiye kadar paylaşılan oldukça kaliteli görselleri, birçok oyunseverin umutsuzluğa kapılmasına neden olmuştu. Çünkü böyle bir oyunu çalıştırabilecek bilgisayarların sayısı yetersiz olabilirdi.

Yeni yapılan resmi paylaşımla birlikte Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu. Açıklanan gereksinimler, birçok oyunseveri mutlu edecek türden.





CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12

DirectX 12 İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 RAM: 8 GB

8 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470 Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12

DirectX 12 İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G RAM: 12 GB

12 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury Depolama: 70 GB SSD

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak açıklanan Cyberpunk 2077, ardından 17 Eylül 2020'ye ertelenmişti. Daha sonra bir erteleme haberini daha aldığımız oyunun kesin çıkış tarihi ise 19 Kasım 2020 oldu.

Cyberpunk 2077 Fragman VİDEO