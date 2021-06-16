Cyberpunk 2077, yeniden PlayStation'a geliyor

Cyberpunk 2077'in yapımcısı CD Projekt Red, uzun bir aranın ardından gelecek hafta oyunu PlayStation Store'da yeniden yayınlayacak.

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, çıkış yapana kadar birçok kez ertelenmesi ile gündem olmuştu.

Cyberpunk 2077 yayınlandıktan sonra bile sorunlarla baş etmek zorunda kaldı. Oyunun birçok yerinde büyük hataların olması, oyuncuları adeta çileden çıkardı. Daha sonra Sony, oyunu PlayStation mağazasından kaldırdı.

YENİDEN PLAYSTATION'A GELİYOR

CD Projekt'in yaptığı resmi açıklamaya göre, Cyberpunk 2077, 21 Haziran'da yeniden mağazaya geliyor. Oyunun yine eski fiyatla mı satışa çıkacağı şimdilik belirsiz.

30 BİN KİŞİ OYUNU İADE ETMİŞTİ

Son dönemlerin en çok tartışılan oyunu Cyberpunk 2077'in yapımcısı CD Projekt Red, nisan ayında oyunun 13,7 milyon satış rakamına ulaştığını belirtirken, yaklaşık 30 bin kişinin oyunu ise iade ettiğini duyurmuştu. Söz konusu iadeler nedeniyle şirket, 2.23 milyon dolar kaybetti.

Daha çıkmadan 8 milyon adet ön sipariş sayısına ulaşan Cyberpunk 2077, iadelere rağmen CD Projekt Red'in en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.