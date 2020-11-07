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- Cyberpunk 2077'den 2,5 milyon dolarlık reklam
Cyberpunk 2077'den 2,5 milyon dolarlık reklam
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 13:20
Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyor.
İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını açıkladı.
OYUNCULAR ARTIK UMUTSUZ
Cyberpunk 2077'nin sürekli olarak ertelenmesi nedeniyle bazı oyuncular heyecanını yitirmiş durumda. CD Projekt Red ise oyuncuların ilgisini çekmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
2,5 MİLYON DOLARLIK REKLAM
Keanu Reeves, Porsche ve Adidas gibi markalarla çalışarak oyunun bilinirliğini artırmayı amaçlayan CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'ndaki en pahalı bölgeyi Cyberpunk 2077 reklamı için kiraladı.
Şirketin, kiralanan reklam alanı için 2,5 milyon doları gözden çıkardığı söyleniyor.
CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310
- RAM: 8 GB
- Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470
- Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 12 GB
- Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury
- Depolama: 70 GB SSD
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