Cyberpunk 2077'den 2,5 milyon dolarlık reklam

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'nda 2,5 milyon dolarlık reklam harcaması yaptı.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyor.

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını açıkladı.





OYUNCULAR ARTIK UMUTSUZ

Cyberpunk 2077'nin sürekli olarak ertelenmesi nedeniyle bazı oyuncular heyecanını yitirmiş durumda. CD Projekt Red ise oyuncuların ilgisini çekmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

2,5 MİLYON DOLARLIK REKLAM

Keanu Reeves, Porsche ve Adidas gibi markalarla çalışarak oyunun bilinirliğini artırmayı amaçlayan CD Projekt Red, New York’un Times Meydanı'ndaki en pahalı bölgeyi Cyberpunk 2077 reklamı için kiraladı.

Şirketin, kiralanan reklam alanı için 2,5 milyon doları gözden çıkardığı söyleniyor.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 Fragman VİDEO

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