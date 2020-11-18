Yılın merakla beklenen oyunu Cyberpunk, 2077'den yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyor.

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını duyurmuştu.

YENİ OYNANIŞ VİDEOSU

Cyberpunk 2077'nin sürekli olarak ertelenmesi nedeniyle bazı oyuncular heyecanını yitirmiş olsa da oyun ekibi, yeni bir oynanış videosu paylaştı. Videonun bir kısmı Xbox One X'ten diğer kısmı da Xbox Series X'ten çekildi.

Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

TÜRKÇE ALTYAZI İLE GELİYOR

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation, Xbox, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak.

Cyberpunk 2077 Fragman VİDEO

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