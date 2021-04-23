Cyberpunk 2077'yi iade eden oyuncuların sayısı 30 bini aştı

Cyberpunk 2077'in yapımcısı CD Projekt Red, oyunu 30 bin kişinin iade ettiğini açıkladı.

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, çıkış yapana kadar birçok kez ertelenmesi ile gündem olmuştu.

Cyberpunk 2077 yayınlandıktan sonra bile sorunlarla baş etmek zorunda kaldı. Oyunun birçok yerinde büyük hataların olması, oyuncuları adeta çileden çıkardı.

30 BİN KİŞİ OYUNU İADE ETTİ

Son dönemlerin en çok tartışılan oyunu Cyberpunk 2077'in yapımcısı CD Projekt Red, oyunun 13,7 milyon satış rakamına ulaştığını belirtirken, yaklaşık 30 bin kişinin oyunu ise iade ettiğini açıkladı. Söz konusu iadeler nedeniyle şirket, 2.23 milyon dolar kaybetti.

CD Projekt Red, oyunları hakkında bazı istatistikler de açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, 13.7 milyon satarken, şirketin diğer oyunu The Witcher serisinin satışları ise 50 milyonu geçmiş durumda. 50 milyonluk satış miktarının 30 milyonu The Witcher 3'e ait.

2020'DER REKOR GELİR

2020 yılında CD Projekt Red, The Witcher 3'ün çıktığı yıl olan 2015'in iki katından daha fazla gelir elde ederek 562 milyon doları kasasına koydu.

Üstelik bu rakam, 2019'da elde edilen gelirlerden 4 kat daha fazla. Şirketin 2020 yılı içerisinde net kârı ise 303 milyon dolar olarak açıklandı.

Daha çıkmadan 8 milyon adet ön sipariş sayısına ulaşan Cyberpunk 2077, iadelere rağmen CD Projekt Red'in en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.