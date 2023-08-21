Cybertruck çılgınlığı! Tesla, günde 1.000'den fazla sipariş alıyor Tesla Cybertruck rezervasyonları 2 milyona dayandı. Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre şirket, her gün binden fazla sipariş alıyor. İşte Cybertruck çılgınlığı ile ilgili son gelişmeler.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk üretim gerçekleşmişti

Şimdiye kadar gördüğümüz Cybertruck modelleri birer prototipten ibaretti. Ancak seri üretim versiyonuyla geçtiğimiz aylarda ilk Cybertruck banttan indi.

Sipariş rekoru kırıyor

Son verilere göre, Temmuz 2023 itibarıyla tahmini Cybertruck rezervasyon sayısı 2 milyona dayanmış durumda.

Kıyaslama açısından Mayıs 2021'de bu rakamın 1 milyonun biraz üzerinde olduğunu belirtelim. Bu da son iki yılda günde ortalama yaklaşık 1.102 Cybertruck rezervasyonu yapıldığı anlamına geliyor.

Elektrikli pick-up'ın güncel rezervasyon sayısı, bir yıl içinde tüm Tesla bayi ağı aracılığıyla satılan araç miktarını aştı.

Amerikan otomobil üreticisinin böylesine yüksek bir taleple nasıl başa çıkacağı henüz bilinmiyor.

Elon Musk, mayıs ayında üretim tam kapasiteye ulaştığında Tesla'nın yılda 250 bin ila 500 bin Cybertruck satabileceğini tahmin etmişti.