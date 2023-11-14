Daha önce hiç duymadınız: Aklınızı başınızdan alacak 10 eğlenceli gerçek Anatomiden doğaya, tarihten bilime kadar pek çok alanda gizlenmiş ilginç gerçekler bulunuyor. İşte, her gün kulağınıza gelmeyen ama sizi şaşırtacak ve eğlendirecek 10 gerçek...

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Dünya, her adımda sıra dışı gerçeklerle dolu bir yer. Günümüzün hızlı temposu içinde, günlük hayatımızda gözden kaçabilecek birçok ilginç detay bulunuyor.

Kimi zaman bu gerçekler bizi şaşırtırken, kimileri de gülümsememize sebep olacak kadar eğlenceli olabilir.

İnsan anatomisinden doğaya, hayvan davranışlarından teknolojiye kadar pek çok konuda keşfedilmeyi bekleyen ilginç gerçekler var.

Sıra dışı ve aklımızı başımızdan alacak 10 eğlenceli gerçeği sizler için derledik. İşte, günlük hayatta göz ardı edilen ama oldukça ilginç olan o gerçekler...

1. Bir bulutun ağırlığı yaklaşık 1 milyon tondur

Matematiğe baktığımızda bu, tipik bir bulutun yaklaşık bir milyon ton ağırlığında olduğu anlamına gelir.

Hafif ve kabarık görünebilirler, ancak başımızın üstünde süzülen o büyük beyaz şeyler oldukça ağırdır. Tipik bir bulutun hacmi yaklaşık 1 km küptür ve yoğunluğu m3 başına yaklaşık 1,003 kg'dır; bu, çevredeki havanınkinden yaklaşık yüzde 0,4 daha düşüktür, bu nedenle yüzerler.

2. Kafası olmayan tavuk 18 ay yaşadı

1940'lı yıllarda ABD'de Mike adında bir tavuk, kafası olmadan 18 ay yaşadı. Bir baltayla kafası neredeyse tamamen kesilmişti ama en önemlisi şah damarı ve beyin sapının büyük kısmı sağlam kalmıştı.

Bu, nefes alma gibi temel işlevler için yeterli beyin fonksiyonunu bıraktı ve tavuk, boynundan bir damlalık ile beslendi.

3. Dünyadaki tüm bakteriler üst üste yığılırsa 10 milyar ışık yılı boyunca uzanır

Bakteriler ve arkeler (başka bir tek hücreli mikrop türü) arasında 1030'dan fazla ayrı hücre vardır. Çoğu yaklaşık bir mikrometre uzunluğunda (0,001 mm) olmasına rağmen, uçtan uca dizildiklerinde 10 milyar ışık yılı uzunluğa kadar ulaşabilirler.

İpliği Samanyolu'nun etrafına sararsanız, onu 20 binden fazla kez çevreleyecek ve çıplak gözle görülebilecek kadar ışığı yakalayabilen 2 cm genişliğinde bir şerit oluşturacaktır.

4. Kravat takmak beyne giden kan akışını yüzde 7,5 oranında azaltabilir

2018'de yapılan bir araştırma, kravat takmanın beyninize giden kan akışını yüzde 7,5'e kadar azaltabildiğini, bunun da baş dönmesine, mide bulantısına ve baş ağrısına neden olabileceğini buldu.

Ayrıca, kravatlar çok sıkı tutulursa gözlerinizdeki basıncı artırabilirler ve göz tansiyonuna neden olabilirler.

5. Uzun kelimelerden duyulan korkuya Hippopotomonstrosesquippedaliophobia denir

36 harfli kelime ilk olarak MÖ 1. yüzyılda Romalı şair Horace tarafından, uzun kelimelere mantıksız bir tutku duyan yazarları eleştirmek için kullanıldı.

Muhtemelen kendi soyadından korkan Amerikalı şair Aimee Nezheukumatathil, 2000 yılında bizim bildiğimiz terimi icat etti.

6. Dünyanın en yüksek dağı Everest değil

Hawaii'deki ikiz yanardağlar Mauna Kea ve Mauna Loa, 4,2 kilometrelik kısmının su altında olması nedeniyle Everest Dağı'ndan daha yüksek.

İkiz yanardağların toplam yüksekliği 10,2 km iken, Everest 4,6 km yüksekliğindedir.

Hawaii'deki ikiz yanardağlar Mauna Kea ve Mauna Loa, 4,2 kilometrelik kısmının su altında olması nedeniyle Everest Dağı'ndan daha yüksektir. Yanardağların yüksekliği 10,2 km iken, Everest'in yükseliği 4,6 km'dir.

7. Dünya tam 171 kez tepetaklak oldu

Dünyanın kutupları hareket ediyor. Kuzey ve Güney Kutbu'nun manyetik olarak tersine çevrilmesi, son 71 milyon yılda 171 kez gerçekleşti.

Kuzey Kutbu yılda yaklaşık 55 kilometre hızla hareket ettiğinden, bu çok yakında yine gerçekleşebilir.

8. Kırmızı forma giyen futbol takımları daha iyi oynuyor

Giysilerinizin rengi başkaları tarafından nasıl algılandığınızı etkileyebilir ve nasıl hissettiğinizi değiştirebilir.

Örneğin son 55 yıldaki futbol maçlarına ilişkin bir inceleme, kırmızı forma giyen takımların kendi sahasındaki maçlarda diğer renkteki takımlara göre sürekli olarak daha iyi oynadığını gösterdi.

9. Muz radyoaktiftir

Potasyum açısından zengin olması nedeniyle her muz, doğal izotop potasyum-40'ı içermesi nedeniyle aslında biraz radyoaktiftir.

İlginç bir şekilde vücudunuz yaklaşık 16 mg potasyum-40 içeriyor, bu da bir muzdan yaklaşık 280 kat daha fazla radyoaktif olduğunuz anlamına geliyor.

Bir muzdan elde ettiğiniz potasyum-40 fazlasının fazlası birkaç saat içinde vücuttan atılır.

10. Karıncaların akciğerleri yoktur

Akciğerlerinize havayı aktif olarak pompalayan bir diyafram olmadan hayatta kalabilmek için çok daha küçük bir vücuda veya birden fazla boğaza ihtiyacınız olacaktır.

Karıncalar her ikisine de sahiptir. Karıncalar, türlerine bağlı olarak vücutlarının yan tarafında spiracles adı verilen bir veya 10 çift açıklığa sahiptir.

Bu, akciğerlerimize benzer; ancak karıncalar, nefes borusundan vücudun geri kalanına oksijen taşımak için kanı kullanmazlar.