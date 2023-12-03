Daha öncekilere benzemiyor: Yeni insansız hava aracı Roadrunner tanıtıldı! Anduril Industries; faydalı yük taşıyabilen, dikey olarak kalkış yapabilen ve havadaki tehditleri yakalayıp yok edebilen otonom hava aracı Roadrunner'ı görücüye çıkardı.

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ensonhaber.com

Önde gelen savunma teknolojisi girişimi Anduril, düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir otonom araç tanıttı.

Firmanın tanıttığı Roadrunner isimli yeniden kullanılabilir otonom hava aracı, faydalı yükler taşıyabiliyor ve havadaki tehditleri tespit edip yok edebiliyor.

Roadrunner isimli İHA, düşük maliyetler için tasarlanmış modüler, çift jet motorlu otonom bir dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava aracı olarak tanımlanıyor.

Öte yandan şirket, savaş başlığı taşıyabilen ve aynı zamanda savunma amaçlı olarak hava tehditlerini yok edebilen Roadrunner-M isimli başka bir versiyon daha tanıttı.

Müşteriler şimdiden hazır

Anduril'in kurucusu Palmer Luckey, şirketin Roadrunner sistemlerini iki yıldır kendi finansmanıyla tasarladığını, inşa ettiğini ve ABD’li bir müşteriyle düşük oranlı üretime başlamak üzere anlaştıklarını söyledi.

Bu müşteri gizli tutulurken siparişin hacminin “yüzlerce birim” olduğu belirtildi. Öte yandan, ABD hükümetinin çalışmaları yakından izlediği söyleniyor.

Roadrunner, geleneksel hava savunma sistemlerine göre birkaç avantaja sahiptir. Daha hızlı fırlatılabilir ve daha düşük maliyetlidir.

Ayrıca, daha manevra kabiliyetine sahiptir ve daha küçük hedefleri tespit edebilir.