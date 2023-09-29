Daha ucuz iPhone isteyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri netleşiyor Merakla beklenen iPhone SE 4'ün bazı özellikleri netleşmeye başladı. iPhone SE serisinin yeni telefonu, iPhone 14 ve 15'ten ilham alacak.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve iPhone 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor.

Yeni iPhone'lardan ilham alacak

Son raporlar, telefonun özellikle tasarım konusunda iPhone 14'ü temel alacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 14'ün kasası tümüyle kullanılmayacak, ancak yeni değişikliklere uyum sağlamak için biraz değiştirilecek.

iPhone 15 modellerinde karşımıza çıkan USB-C bağlantı noktası ve aksiyon tuşu gibi özelliklerin de iPhone SE 4'te yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

iPhone SE 4 çıkış tarihi

Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, şirketin 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor. Bu nedenle, telefon için en erken 2025 yılına işaret ediliyor.

Apple’ın, bir önceki SE’ye göre değişikliklere giderek ekranı büyüteceği de söyleniyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.