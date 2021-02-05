Danimarka, kendi enerji adasını inşa edecek

Danimarka, kendi enerji adasını inşa edecek

Danimarka'nın, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edeceği açıklandı.

Dünya genelinde sürdürülebilir enerjiden yararlanmak adına bir çok proje hayata geçiriliyor.

Bu projelerden birini de Danimarka üstlenmiş durumda. Danimarka, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa etmek için harekete geçti.

ONAY ALDI

Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje, Danimarka parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı.

18 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan ada, 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak ve ardından çeşitli geliştirmelerle boyut 3 katına çıkacak.

200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada, kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

2033'TE FAALİYETE GEÇECEK

Projenin inşaatına 2026'da başlanması planlanırken, tesisin 2033'te faaliyete girmesi bekleniyor.

Projenin yüzde 51'i devlete ait olacağı belirtilirken, tesisin maliyetinin 34 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Yeni adanın enerji üretme kapasitesi 3 gigavat olacak. Ancak kapasitenin zaman içinde 10 gigavata çıkarılması planlanıyor.

Adada üretilen elektriğin Belçika, Hollanda ve Almanya'ya da verilmesi planlar arasında yer alıyor.