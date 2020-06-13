Death Stranding'in sistem gereksinimleri belli oldu

Çok yakında bilgisayara gelecek Hideo Kojima oyunu Death Stranding'in sistem gereksinimleri açıklandı.

Hideo Kojima’nın ilk olarak PlayStation 4’e gelen oyunu Death Stranding, çok yakında bilgisayar oyuncuları için de yayınlanacak.

14 Temmuz tarihinde bilgisayar platformuna gelecek oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda, son çıkan üst seviye oyunlar gibi abartılı gereksinim istemediğini söyleyebiliriz.





DEATH STRANDING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

720p 30FPS:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel® Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1050 3GB veya AMD Radeon RX 560 4GB

DirectX 12

HDD: 80 GB

1080p 30FPS

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB

Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya Radeon RX 570 4GB

DirectX 12

HDD: 80 GB





1080p 60FPS

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8GB

Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX590

DirectX 12

HDD: 80 GB

Son zamanlarda piyasaya çıkan üst düzey oyunların 16GB önerilen RAM'e ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, Death Stranding'in oldukça iyi optimize edildiğini söylemeliyiz.