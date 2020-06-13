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Death Stranding'in sistem gereksinimleri belli oldu
Çok yakında bilgisayara gelecek Hideo Kojima oyunu Death Stranding'in sistem gereksinimleri açıklandı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 14:09
Hideo Kojima’nın ilk olarak PlayStation 4’e gelen oyunu Death Stranding, çok yakında bilgisayar oyuncuları için de yayınlanacak.
14 Temmuz tarihinde bilgisayar platformuna gelecek oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda, son çıkan üst seviye oyunlar gibi abartılı gereksinim istemediğini söyleyebiliriz.
DEATH STRANDING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
720p 30FPS:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel® Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1050 3GB veya AMD Radeon RX 560 4GB
- DirectX 12
- HDD: 80 GB
1080p 30FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400
- RAM: 8GB
- Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya Radeon RX 570 4GB
- DirectX 12
- HDD: 80 GB
1080p 60FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8GB
- Grafik işlemcisi: GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX590
- DirectX 12
- HDD: 80 GB
Son zamanlarda piyasaya çıkan üst düzey oyunların 16GB önerilen RAM'e ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, Death Stranding'in oldukça iyi optimize edildiğini söylemeliyiz.