Deniz memelileri de koronavirüse yakalanabilir

Kanada’da yapılan bir araştırmada, denizde yaşayan memelilerinde atık sular yoluyla koronavirüse yakalanabileceği ortaya çıktı.

Sofra tuzundan içme suyuna kadar aklınıza gelebilecek birçok yiyecek ve içecekte karşımıza çıkan mikro-plastikler, okyanuslar için büyük bir tehdit.

Ancak koronavirüs döneminde insanlar, bu tehdidi daha da artırmaya başladı. Çünkü son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar okyanuslara karışıyor.

Ayrıca virüs, atık sular aracılığıyla denizlere karışıp yaşamı tehdit ediyor.

DENİZ MEMELİLERİ TEHLİKE ALTINDA

Halifax Dalhousie Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışmada; balina, yunus, fok gibi deniz memelilerinin koronavirüse yakalanma ihtimali incelendi.

Araştırmada 36 deniz memelisinin genomları incelenirken, bunlardan en az 15'inin koronavirüs riski altında olduğu ortaya konuldu.





Bilim insanları, deniz memelilerindeki "Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimlerinin salgına kapı araladığını öne sürdü.

Deniz memelilerin virüse karşı insanlardan daha savunmasız olduğunu vurgulayan bilim insanları, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının atık su yoluyla enfekte olabileceği konusunda uyardı.

Araştırma ekibinden Halifax Dalhousie Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı araştırma müdürü Graham Dellaire, deniz memelilerinin daha önce de yaşamlarını tehdit eden, karaciğer ve akciğer hasarına neden olan farklı koronavirüs türlerine yakalandığını söyledi.