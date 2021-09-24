Desteklenmeyen PC'lere Windows 11 kurulabilecek: Microsoft'un bir şartı var

Desteklenmeyen PC'lere Windows 11 kurulabilecek: Microsoft'un bir şartı var

Kullanıcılar, desteklenmeyen bilgisayarlara Windows 11 kurabilecek. Ancak Micorosoft'un sözleşmesini kabul etmeleri şartıyla...

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için ise bazı sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor. ABD'li şirket, TPM 2.0 güvenlik çipi olmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenemeyeceğini daha önce açıklamış ve oldukça tepki çekmişti.

DESTEKLENMEYEN PC'LERE YÜKLENEBİLECEK

Gelen tepkilerin ardından Microsoft, Windows 11 için gereksinimleri biraz daha yumuşattı. Artık desteklenmeyen bilgisayarlara da yeni nesil işletim sistemi yüklenebilecek.

SÖZLEŞME ŞARTI VAR

Kullanıcılar, desteklenmeyen PC'lere Windows 11 kurabilmek için donanım uyumsuzluğundan kaynaklanan olası hasarlardan Microsoft'un sorumlu olmadığını bildiren bir sözleşmeyi kabul etmek zorunda kalacak.

Microsoft'un hazırladığı sözleşmeden, söz konusu bilgisayarın Windows 11'i çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimlerini karşılamadığı ve bunun da uyumluluk sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca yüklemeye devam edilmesi durumunda bilgisayarın artık güncelleme almayacağı da vurgulanıyor.

Tüm bu uyarılara rağmen Windows 11'in kurulumuna devam edilmesi durumunda bilgisayarın garanti dışı kalabileceği de yapılan uyarılar arasında.

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WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci (Tüm işlemciler dahil değil.)

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

TPM 2.0 güvenlik çipi

Microsoft, gereksinimleri karşılamayan sistemler için en iyi seçeneğin Windows 10 olduğunu ve bu işletim sistemine olan desteğin 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edeceğini söylüyor.