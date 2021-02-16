Dev bataryalı Samsung Galaxy F62 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung'un ekim ayında ilk üyesini tanıttığı Galaxy F serisinin yeni üyesi Galaxy F62 görücüye çıktı. İşte dev bataryaya sahip telefonun özellikleri ve çıkış fiyatı...

Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, şimdi de bu iki seri arasına konumlandırdığı Galaxy F serisi üzerine yoğunlaşmış durumda.

Daha çok gençlere odaklanacak bu serinin ilk akıllı telefon modeli ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Galaxy F41 oldu.

Samsung, yeni modeller ile birlikte Galaxy F serisini genişletmek istiyor. Bu kapsamda şirket, Galaxy F62 olarak isimlendirdiği modelini tanıttı.Gelin telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte göz atalım.

SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy F62, Samsung'un Exynos 9825 işlemcisinden güç alıyor.

6GB/8GB RAM seçenekleri ve 128GB depolama alanıyla gelen telefonda, 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü arka kamera ve 32 MP ön kamera karşımıza çıkıyor.

Son olarak 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli oldukça yüksek bir bataryayla gelen Galaxy F62, Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzüyle satışa çıkacak.

FİYAT

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Galaxy F62, üç farklı renk seçeneği ile gelecek ve telefonun 6GB RAM'li sürümü 330 dolardan, 8GB RAM'li sürümü ise 360 dolardan satışa çıkacak.

Şu anda Hindistan pazarında satışa sunulan modelin, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini şimdilik bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan ve serinin ilk modeli olan Galaxy F41 ile ilgili bilgi almak isterseniz, "Samsung Galaxy F41 fiyatı ve özellikleri" başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

