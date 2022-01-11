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    Dev birleşme: Take-Two, oyun şirketi Zynga’yı 12,7 milyar dolara satın aldı

    Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, "FarmVille" oyununun ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı 12,7 milyar dolara bünyesine kattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.01.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 13:24
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    Dev birleşme: Take-Two, oyun şirketi Zynga’yı 12,7 milyar dolara satın aldı

    Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında oldukça popüler hale gelen Türk şirketi Peak Games, 2020'de 1.8 milyar dolarlık rekor ücretle ABD'li Zynga'ya satılmıştı.

    Şimdi ise Zynga, Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two'ya rekor bir ücretle satıldı.

    12,7 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA

    Take-Two'dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.

    Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacağı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

    zyngs


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