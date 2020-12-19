Dev buz dağı, Güney Georgia Adası’na çarpacak

İngiltere hükümeti, Güney Atlantik'te üç yıldır sürüklenen ve İngiltere'ye ait Güney Georgia adasına çarpmak üzere olan dev buzdağına keşif ekibi gönderme kararı aldı.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor.

2017 yılında Antarktika'nın Larsen C Buz Tabakası'ndan ayrılan ve okyanusta başıboş bir şekilde yol alan A-68a isimli buz dağı, 1 trilyon ton ağırlığa ve 150 kilometre uzunluğa sahip.

İNGİLİZLERE AİT GEORGIA ADASINA ÇARPMAK ÜZERE

3 bin 900 kilometrekare büyüklüğündeki A68a adlı buz dağının, 3 bin 528 kilometre yüzölçümüne sahip Georgia Adası'na 90 kilometre kadar yaklaştığı belirtiliyor. İngiliz Kraliyet Donanması, buz dağının bu ay içinde adaya çarpabileceğini söylüyor.

İNGİLTERE KEŞİF EKİBİ GÖNDERİYOR

İngiltere hükümeti, Güney Atlantik'te üç yıldır sürüklenen dev buz dağına keşif ekibi gönderiyor. İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'nda görevli inceleme ekibinin ocak sonunda bölgede olması bekleniyor.

Ekibin, uzaktan kumanda edilen iki su altı planörü ve diğer cihazlarla örnek toplayarak, buz dağının çevresine etkilerini inceleyeceği belirtiliyor.

ADADAKİ CANLILAR RİSK ALTINDA

Söz konusu çarpışma, adada yaşayan penguen ve fok gibi canlılar için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve iki milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.





200 metre derinliğe sahip olan buz dağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği, çok büyük miktarlarda tatlı su açığa çıkacağı için planktonik organizmalardan balinaya, bölgedeki tüm deniz canlılarının yaşamının olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Uzmanlar, buz dağının adaya çarptıktan sonra kara oturmasıyla bölgedeki besin zincirinin bozulacağını, bunun sonucu olarak penguen ve fokların ana besin kaynağı olan balık ve kril bulmasının güçleşeceğini söylüyor.