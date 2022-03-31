Dev Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Jeomanyetik bir Güneş fırtınasının 2 gün sonra Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Bu nedenle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde zaman zaman kesintiler yaşanabilir.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

2 GÜN İÇİNDE DÜNYA'YI VURACAK

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının 2 gün içinde Dünya atmosferine çarpmasının beklenmesi nedeniyle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde çökmelerin olabileceği uyarısı yapıldı.

28 Mart Pazartesi günü aşırı aktif bir güneş lekesi olan AR2975’ten fırlayan iki kütlenin Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu ifade eden ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), uyarıda bulundu.

Konuya dair yaptığı açıklamada NOAA, şimdilik panik yapmaya gerek olmadığını ve bu düzeyde düşük Güneş fırtınasının altyapı üzerinde ciddi etkilerinin olma olasılığının olduça düşük olduğunu söylüyor.

Yine de uzmanlar, fırtınanın elektrik ve internet kesintilerine sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.

EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI

1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" şeklinde yorumlandı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına, ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

Bilim insanları, büyük bir Güneş fırtınasının küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.

Ancak Dünya'ya ulaşması beklenen fırtınanın şiddeti büyük olmadığından uzmanlar, korkulacak bir şeyin olmadığını söylüyor.