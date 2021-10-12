Dev Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak: Kesintiler yaşanabilir

Jeomanyetik bir Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Bu nedenle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde zaman zaman kesintiler yaşanabilir.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

BUGÜN DÜNYA'YI VURACAK

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklenmesi nedeniyle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde çökmelerin olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), fırtınanın elektrik şebekelerini etkilenmesini ve kuzey enlemlerinde aurora meydana gelmesini beklediklerini açıkladı.

Buna göre; uydular, GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. NOAA'nın 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.

EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI

1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" şeklinde yorumlandı.

BENZER BİR PATLAMA GÜNÜMÜZDE YAŞANABİLİR

1582 yılındaki kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına, ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

Bilim insanları, büyük bir Güneş fırtınasının küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebilir, internet tamamen çökebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir.

Örneğin 2015'in Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çökmüştü.

Ancak bugün Dünya'ya ulaşması beklenen fırtınanın şiddeti büyük olmadığından uzmanlar, korkulacak bir şeyin olmadığını söylüyor.