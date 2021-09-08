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    Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

    Uzay istasyonunda görevli NASA astronotu McArthur, Larry Kasırgası'nın uzaydan çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:09
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    Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, zaman zaman etkileyici fotoğraflar çekip kişisel hesaplarından paylaşıyor.

    Son olarak Megan McArthur'dan yeni görüntüler geldi. Şu anda istasyonda olan NASA astronotu, okyanus üzerinde güçlenmeye başlayan Larry Kasırgası'nın görüntülerini paylaştı ve "Umarım karayla temas etmez." dedi.

    Astronot McArthur; Larry Kasırgası'nın, kısa süre önce ABD'yi vuran Ida Kasırgası'ndan daha güçlü göründüğünü belirtti.

    IDA KASIRGASI'NIN ETKİSİ BÜYÜK OLMUŞTU

    Ida Kasırgası, ABD'nin doğusu ve Orta Amerika'yı vurmuştu. Kasırga nedeniyle 97 kişi ölmüş ve sadece ABD'de zarar 50 milyar dolarlara kadar çıkmıştı.

    Şu anda kategori üç olarak sınıflandırılan Larry Kasırgası ise, yapılan tahminlere göre karayla temas etmeden yoluna devam edecek. Bu da şimdilik herhangi bir tehlikenin olmadğıını gösteriyor.

    Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi #1

    Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi #2

    Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi #3

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