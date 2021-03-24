Dev sarmal galaksinin tamamı Dünya'dan görüntülendi

Samanyolu yakınlarındaki en büyük sarmal galaksilerinden biri olan NGC 4258'in tamamı, Dünya'dan gözlemlendi.

Kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan galaksiler, etkileyici manzaraların oluşmasını sağlıyor.

ABD'nin Arizona eyaletindeki 4 metrelik bir teleskop, Samanyolu yakınlarındaki en büyük sarmal galaksilerinden birinin bütünlüklü ve son derece ayrıntılı bir fotoğrafını çekti.

Büyük Ayı takımyıldızının Büyük Kepçe adı verilen parçasının yakınında bulunan Messier 106 (NGC 4258), yaklaşık 130 bin ışık yılı genişliğinde ve Dünya'dan çok uzak olduğu için gözlemlenmesi epey zor.

Nicholas U. Mayall Teleskobu'nun yakaladığı yeni fotoğraf, bu uzaklığa rağmen galaksinin yapısını detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Fotoğrafta galaksinin sarmal kolları, gaz demetleri, yıldızları ve merkezindeki parlak kırmızı gaz akışları açıkça görülebiliyor.

MERKEZİNDE DEV BİR KARA DELİK VAR

Söz konusu gaz akışları, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin aralıksız dönüşünden kaynaklanıyor. Bu kara deliğin Güneş'ten yaklaşık 40 milyon kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğrafta ayrıca NGC 2428 ve UGC 7356 isimli iki küçük galaksi de yer alıyor. Galaksiler M106'nın sırasıyla sağ ve sol alt köşelerinde göze çarpıyor.