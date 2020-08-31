Diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunuzu öğrenin

ABD merkezli bilim ve sanat müzesi Exploratorium, gezegenlerdeki zaman farklılıklarını öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir web sayfası yayınladı.

Bir yıldızın etrafında dolanan gök cismi olarak tanımlayabileceğimiz gezegenler, yıllardır çeşitli araştırmalara konu oluyor.

Güneş sisteminin içerisinde bulunan 8 gezegende sıcaklıklar ve dönüş süreleri de oldukça farklı. Örneğin bu sürelerden hareketle bir Mars yılı, neredeyse iki Dünya yılına denk geliyor.

ABD merkezli bilim ve sanat müzesi Exploratorium, gezegenlerdeki bu zaman farklılıklarını öğrenmek için yeni bir web sayfası geliştirdi.

Müze tarafından geliştirilen online bir hesap makinesi, kullanıcıların Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunu gösteriyor.

DİĞER GEZEGENLERDEKİ YAŞINI ÖĞREN

Öncelikle www.exploratorium.edu/ronh/age/ sayfasına gidin. Daha sonra "ENTER YOUR BIRTHDATE HERE" kısmına doğum tarihinizi Ay-Gün-Yıl şeklinde girin ve "CALCULATE" butonuna tıklayın.

Daha sonra tüm gezegenlerdeki yaşınız ay ve gün olarak hesaplanıp karşınıza çıkacak. Ayrıca bu ekranda, diğer gezegenlerdeki bir sonraki doğum gününüzü de görebilirsiniz.

Bilindiği üzere Dünya üzerinde bir gün, gezegenin kendi etrafındaki dönüş süresine, bir yıl ise Güneş'in etrafındaki dönüş süresine göre hesaplanıyor. Bu süreler her gezegen için farklı olduğundan, haliyle yaşınız da oldukça farklı çıkıyor.